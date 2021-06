Come sta Berlusconi? Le parole del fratello Paolo

Lo stato di salute di Silvio Berlusconi ha tenuto con il fiato sospeso, quest'anno più che mai, la famiglia e i membri del partito Forza Italia. L'ultima rivelazione sulle sue condizioni generali arrivano dal fratello Paolo. Silvio Berlusconi “deve stare molto monitorato, perché ci sono un po’ di alti e bassi. Però sta bene e non siamo preoccupati”. Lo ha detto il fratello del leader di Forza Italia, Paolo Berlusconi, a margine di una iniziativa di FI a Milano. Parlando del fondatore di Mediaset il fratello Paolo ha detto: “Si deve riguardare anche perché ha una certa età”, ha concluso.

Gli ultimi dodici mesi sono stati molto travagliati per la salute dell'ex presidente del consiglio dei ministri, oltre ad aver contratto il coronavirus, è stato ricoverato in diverse occasioni: tra cadute, problemi cardiaci e complicanze dovute agli strascichi del virus. L'ultimo ricovero, secondo quanto trapelato, è avvenuto a maggio per via di un'infezione intestinale che potrebbe essere una conseguenza diretta del covid 19.

Ricoverato dall'11 maggio, le condizioni del leader di Forza Italia sembravano davvero complicate. A confermarlo, visto l'elevato riserbo da parte del suo entourage, era stato Matteo Salvini. Il leghista aveva dichiarato: "Mi ha chiamato Berlusconi, non sta benissimo ma ne uscirà".

Lo stato di salute di Silvio Berlusconi

Ad aprile, Berlusconi era stato in degenza per 25 giorni. Secondo fonti azzurre, Berlusconi era sempre alle prese con i sintomi del cosiddetto long covid, che hanno reso necessari nuovi accertamenti e controlli. Debolezza, affanno, dolori alle articolazioni, tachicardia, senso di ottundimento, difficoltà del linguaggio: sono i sintomi che di solito colpiscono chi è guarito (negativizzato tecnicamente) ma ha avuto un'alta carica virale. E secondo il professor Alberto Zangrillo, quella di Berlusconi era altissima.



Malesseri che potrebbero avere conseguenze su organi come polmoni, cuore e reni e che per questo vanno periodicamente monitorati, specialmente negli over 80 come il leader azzurro (classe '36) con un importante 'pregresso' (un intervento a cuore aperto per sostituzione della valvola aortica).

A gennaio, Berlusconi era stato ricoverato al Centro cardio toracico del Principato di Monaco. L’ex premier, secondo quanto trapelato allora, si era sottoposto ad accertamenti di routine. Le sue condizioni sembra non siano mai state gravi. Sarebbe stato proprio il suo medico personale, Zangrillo, a decidere il ricovero a Monaco per "un problema cardiaco aritmologico".

Il covid era invece arrivato a fine estate 2020. Berlusconi si era ammalato ed era stato ricoverato il 3 settembre a causa di una polmonite bilaterale. Poi era stato dimesso 11 giorni dopo. "Ho superato quella che considero forse la prova più pericolosa della mia vita", aveva detto il giorno delle dimissioni, dopo aver ringraziato i medici e il personale sanitario dell'ospedale.