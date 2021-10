Vittoria, la figlia di Chiara Ferragni e Fedez, è di nuovo in ospedale

La figlia di Fedez e Chiara Ferragni è stata portata di nuovo in ospedale. L’annuncio è stato dato dal rapper milanese e dall’imprenditrice attraverso i rispettivi profili social dove entrambi hanno raccontato che per Vittoria, nata sette mesi fa, si è ripresentato un problema di salute che già qualche giorno fa aveva reso necessario il trasporto in pronto soccorso.

“Purtroppo questa notte abbiamo dovuto portare nuovamente Vittoria al pronto soccorso. Dovrà stare qualche giorno in ospedale sotto osservazione. Si è presa un virus molto comune tra i bimbi. Nulla di grave. È stanca ma sta bene”, ha fatto sapere Fedez in una storia. L’accaduto è stato ripreso anche da Chiara Ferragni che ha chiesto ai suoi follower di essere loro accanto con il pensiero affinché la piccola Vittoria si riprenda presto.