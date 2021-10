Il concorso a premi di Trenord: si vincono monopattini, bici e buoni Amazon. Come partecipare

Un treno di regali. Trenord ha lanciato il concorso "Vinci in partenza", con un serie di premi in palio per i clienti che acquistano biglietti e abbonamenti online. Da giovedì 28 ottobre fino al 30 novembre, ha fatto sapere l'azienda in una nota, chiunque compri un titolo di viaggio sul sito o sull'app Trenord può partecipare al concorso.

In palio ci sono 6 bici elettriche, 42 monopattini elettrici e 292 buoni Amazon dal valore di 50 euro. "Per partecipare al concorso è sufficiente acquistareil titolo di viaggio prescelto. Una volta completato l’acquisto, i clienti riceveranno via mail uno o più codici di gioco, a seconda del titolo di viaggio scelto: uno per ogni transazione contenente biglietti di corsa semplice, al di là del numero di biglietti acquistati, due per i carnet da dieci corse e per gli abbonamenti settimanali, tre per i mensili e i trimestrali, quattro per gli annuali", ha spiegato Trenord.

A quel punto, i clienti dovranno registrarsi sul sito dedicato all’iniziativa vinciinpartenza.trenord.it, e inserire i codici gioco. In caso di vittoria si riceverà immediata comunicazione del premio assegnato.