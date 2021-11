San Siro, nasce il comitato per salvare lo stadio: le prime adesioni

Un comitato per salvare lo stadio di San Siro. Per ora chiedendo incontri ai gruppi in consiglio comunale, ma "riservandosi iniziative più ampie". E' stato costituito il 14 novembre e conta già centinaia di adesioni, tra cui nomi illustri e importanti della politica e dello spettacolo: perché lo stadio, va sempre ricordato, non è solo la 'casa' di Milan e Inter ma anche di grandi concerti a cui hanno assistito negli anni milioni di persone.

Tra i politici, i socialisti Roberto Biscardini e Felice Besostri, il repubblicano Franco De Angelis, l'ex Pci Luigi Corbani, l'ex consigliera del Pd Milly Moratti (moglie di Massimo). Ma anche il consigliere in carica Enrico Fedrighini e la presidente del comitato coordinamento San Siro Gabriella Bruschi. C'è poi l'architetto Luca Beltrami Gadola. E il promoter di concerti Claudio Trotta

"Il nostro movimento - si legge nel comunicato - opera non contro qualcosa, ma per la salvaguardia e l’eventuale ammodernamento dello Stadio Meazza, per recuperare a verde la immensa distesa di cemento attorno alla stadio, per riqualificare l’ambiente urbano peraltro già interessato da altre operazioni immobiliari". I promotori chiedono alla giunta e al sindaco di portare rapidamente in consiglio comunale la questione dello stadio. Un impianto che anche negli ultimi anni ha mostrato di essere perfettamente all'altezza degli impegni calcistici, come la finale di Champions League del 2016 (con interventi di sciurezza statica) e collaudi al primo anello effettuati a settembre 2021.

I promotori lamentano anche che, nella campagana elettorale per le comunali del 3-4 ottobre, non si è mai parlato di San Siro, nemmeno citato nel programma di Beppe Sala. "Il Meazza va bene per inaugurare le Olimpiadi ma non per continuare nella sua gloriosa storia?", si chiede il comitato.