Un commissariato di polizia a San Siro al posto del mercato coperto: la proposta

Quello che appare certo è che nessuno vuole tenere il mercato comunale di piazzale Selinunte così com'è, ex "mercato delle carni" ed ora in cerca di una nuova funzione. Ma i politici milanesi sembrano non essere unanimi sul futuro della struttura. Uno spazio preziosissimo perché al centro del quartiere popolare di San Siro, una zona con mille problemi irrisolti.

Il consiglio comunale di Milano, qualche giorno fa, ha approvato all'unanimità una mozione, presentata da due esponenti del Partito democraticoo che 'gravitano' a San Siro, ovvero Alice Arienta e Federico Bottelli, con cui si chiede la rifunzionalizzazione del luogo in modo che si ricavi uno spazio per l'aggregazione dei giovani del quartiere. E' quasi un anno che Palazzo Marino cerca uno spazio adeguato a San Siro per questo, tra l'altro.

L'idea: il commissariato

Ma ora emerge anche un'altra idea: quella di trasformare il mercato di Selinunte in un nuovo commissariato di polizia. Lo propone Marco Bestetti, consigliere comunale di Forza Italia ed ex presidente del municipio 7. Quello di Baggio e, appunto, San Siro. Lo fa all'indomani del grave episodio accaduto al nuovo custode di via Zamagna 4, che si è dimesso dopo un solo giorno di lavoro per essere stato aggredito da sconosciuti.

"Riportare lo stato nel cuore di un quartiere così problematico", commenta Bestetti ricordando che, a inizio marzo, è stata annunciata la riorganizzazione dei commissariati di polizia. Quello competente a San Siro è attualmente il commissariato Bonola, a qualche chilometro di distanza. "Dal momento che il municipio 7 non ha alcun commissariato attivo entro i suoi confini, ritengo che questo spazio comunale di piazzale Selinunte sia perfetto, anche per il forte segnale di discontinuità che trasmetterebbe a tutto il quartiere, che ne ha un disperato bisogno".