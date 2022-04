A un anno dagli scontri di San Siro: "Un commissariato nell'ex mercato coperto"

E' trascorso un anno dalla 'sassaiola' di piazzale Selinunte nei confronti della polizia, intervenuta per sgomberare l'assembramento che si era creato in alcune vie del quartiere popolare di San Siro in occasione del video di un rapper della zona. Un episodio che aveva posto il quartiere sotto i riflettori, non solo per il fatto in sé ma per ciò che vi stava dietro. Il disagio giovanile, la mancanza di spazi aggregativi, la difficoltà nell'integrazione.

Marco Bestetti, all'epoca, era ancora presidente del municipio 7. Nel frattempo, dopo le elezioni dell'autunno 2021, è diventato consigliere comunale per Forza Italia e, in questa veste, ha scritto in questi giorni al prefetto di Milano per chiedere che venga attivato un nuovo commissariato di polizia proprio in piazzale Selinunte, per "rendere sempre più evidente - scrive - la presenza dello stato in questo quartiere, riaffermando il valore della legalità e garantendo adeguate condizioni di sicurezza per i cittadini".

Di recente è stata annunciata una riorganizzazione dei commissariati sul territorio. Bestetti fa notare che "non vi è alcun commissariato nel municipio 7, fatta eccezione per quello, piccolo, di via Novara, la cui dotazione organica è pressoché simbolica": le sue funzioni e attività sono state infatti quasi tutte trasferite al commissariato Bonola, che infatti è attualmente quello competente per il quartiere di piazzale Selinunte.

E proprio nel piazzale, all'angolo con viale Aretusa, da poco si è liberato l'edificio (comunale) di 800 metri quadrati, con un ampio parcheggio adiacente, che ospitava il mercato coperto. "Una straordinaria occasione per dotare anche il municipio 7 di un commissariato, collocandolo in un ambito altamente simbolico e strategico", scrive Bestetti al prefetto: "I cittadini del quartiere si aspettano dalle istituzioni interventi risolutivi, abbiamo la responsabilità di non deluderli".

Non è la prima volta che il consigliere di Forza Italia propone di aprire un commissariato all'ex mercato coperto. Lo aveva già fatto qualche settimana fa, all'indomani dell'aggressione subita dal nuovo custode di via Zamagna 4. Poco prima due consiglieri del Pd (Alice Arienta e Federico Bottelli) avevano invece proposto di utilizzare l'ex mercato per creare un centro d'aggregazione per i giovani.