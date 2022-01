Il caso della commissione paesaggio di Milano, quasi tutta maschile

Scoppia il caso della (non rispettata) parità di genere nella nuova commissione paesaggio del Comune di Milano, in carica dal 2021 al 2024. Palazzo Marino aveva chiesto agli ordini professionali, alle università, alle sovrintendenze e ad altri organismi di presentare candidature rispettando la parità numerica di genere, ma poi, nel nominare i componenti, il sindaco Beppe Sala (a cui spetta la nomina) non si è dato la stessa regola e alla fine ha scelto dieci uomini e una donna, dopo aver ricevuto trentatré candidature di uomini e quindici di donne.

Ora, però, alcune associazioni se ne sono accorte (capofila il comitato Colibrì) e hanno avviato una raccolta firme in forma di appello al sindaco di Milano, Beppe Sala, affinché modifichi la composizione della commissione appena nominata. L'appello è stato firmato da 150 accademici, urbanisti, architetti e attivisti cittadini.

Nell'appello si legge che la composizione si pone "in aperto contrasto con quanto stabilito dallo statuto comunale", che, all'articolo 5 (comma 4), prevede l'equilibrio di genere "negli organi collegiali non elettivi, nonché negli enti, aziende ed istituzioni dipendenti". Così anche la Costituzione, a partire dal principio di eguaglianza (articolo 3) e per andare nello specifico come criterio per il "buon andamento" della pubblica amministrazione (articolo 97). "La Costituzione - si legge ancora - disegna la nostra democrazia come una democrazia paritaria tra uomini e donne e il principio di parità di genere può quindi considerarsi come un principio generale dell’ordinamento cui tutti gli atti delle amministrazioni dello Stato devono uniformarsi".

Sensibilità diverse nel vivere gli spazi pubblici

Non si tratta di una semplice questione di forma. La commissione paesaggio valuta ed emette pareri su opere ed interventi (edilizi e urbanistici), entrando anche nel merito dei contenuti di progetto, compresi gli spazi pubblici e collettivi. Secondo i proponenti dell'appello, quindi, "per esercitare una pluralità di sguardi" che derivano non solo dalla conoscenza delle discipline ma anche da "differenti esperienze e sensibilità con cui si vivono gli spazi urbani", è importante che vi sia una "prospettiva di genere" all'interno della commissione.

"Gli uomini, le donne, i bambini e le bambine, le persone con disabilità, appartenenti a classi sociali ed età diverse, le minoranze di genere e religiose vivono lo spazio in modo differente e hanno bisogni profondamente differenti: spazi per le relazioni di cura, accessibilità agli spazi pubblici, ai servizi, ai trasporti e relativa percezione di sicurezza", si legge nell'appello.

Il tema finisce in consiglio comunale

E il tema è stato raccolto da Diana De Marchi (Pd), consigliera comunale e presidente dela commissione pari opportunità, che ha presentato in aula un ordine del giorno condiviso con Elena Lattuada, delegata del sindaco proprio alle pari opportunità di genere. De Marchi chiede che si cambi in fretta il regolamento in modo da prevedere una norma antidiscriminatoria. "E' impensabile - afferma la consigliera - che all’interno della macchina amministrativa non siano applicati i dispositivi di discriminazione positiva, e ci si ritrovi, di conseguenza, con una commissione comunale come quella per il paesaggio, composta da dieci uomini e una donna".

"Lo sviluppo e la qualità del paesaggio urbano, quindi della società, è un tema cruciale per tutte e tutti, è indispensabile che i diversi generi siano equamente rappresentati, dato che lo spazio è vissuto in maniera diversa a seconda dei bisogni"; prosegue De Marchi chiedendo, nell'ordine del giorno, percorsi di formazione sul 'gender mainstreaming' per tutto il personale dell'amministrazione.

Chi sono i membri della commissione paesaggio

I nuovi membri della commissione paesaggio sono stati nominati alla fine di dicembre 2021 e si insediano il 13 gennaio 2022, rimanendo in carica (a titolo gratuito) fino a dicembre 2024. Come si diceva, le candidature ricevute sono state di trentatré uomini e quindici donne.

Il presidente designato è Giuseppe Marinoni, architetto, classe 1961, esperto di progettazione e ricerca sulla trasformazione della città contemporanea. Gli altri dieci membri sono l'ingegnere Dario Vanetti e gli architetti Giovanni Oggioni, Piergiorgio Vitillo, Isabella Sara Inti, Alessandro Trivelli, Alessandro Ubertazzi, Giacomo Cristoforo De Amicis, Stefano Tropea, Valerio Cozzi e Alessandro Scandurra.