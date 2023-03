I primi vent'anni del Teatro Repower di Milano

Compie vent'anni il Teatro Repower, ex Teatro della Luna, situato vicino al Forum di Assago e gestito da Forumnet. Primo teatro in Italia pensato appositamente per grandi spettacoli di teatro musicale, fu costruito per il musical Pinocchio, con Manuel Frattini, realizzando una struttura per grandi allestimenti con una capienza fino a 1.730 spettatori in una grande platea a piano inclinato e un palcoscenico da 800 metri quadrati. Venne inaugurato il 14 marzo 2003 e ha accolto oltre 500 eventi, più di 2mila giornate, oltre 3 milioni di spettatori.

Tra gli spettacoli rappresentanti, molti titoli della Compagnia della Rancia (Sette spose per sette fratelli, Cantando sotto la pioggia, Tutti insieme appassionatamente, The Producers, Sweet Charity, Il giorno della tartaruga, High school Music, Frankenstein Junior, Cats, Grease. E poi le produzioni di Oti (Aggiungi un posto a tavola), Peeparrow (Evita, Jesus Christ Superstar, School of rock).

Tra gli artisti che hanno calcato il palcoscenico del teatro, oltre ai protagonisti dei musical citati (e di tanti altri) come Gianluca Guidi, Enzo Garinei, Lorella Cuccarini, Giampiero Ingrassia, Malika Ayane, Michelle Hunziker e Enzo Iacchetti, anche Dario Fo, Roberto Vecchioni, Fiorello, Enrico Brignano, Ficarra e Picone, Ale e Franz, Andrea Pucci (quest'ultimo con trenta repliche), Simple Minds, Lorena Mc Kennit.

il Teatro Repower ha dato spazio a nuovi progetti e linguaggi artistici, utilizzando spazi alternativi (come nel caso del Festival sul Palcoscenico, da cui ha avuto origine la rassegna Prova a sollevarti dal suolo presso il Teatro Stabile del Carcere di Opera) e si è aperto a produzioni come Figliol Prodigo, con i detenuti del carcere di Milano Opera, sezione Alta Sicurezza, di cui il Teatro ha riconosciuto senza esitazione il valore artistico e sociale. Il Teatro Repower ha collaborato con la Fondazione Francesca Rava e con la cooperativa Thalassia, impegnata nella ricerca di scritture e forme sceniche contemporanee, per Storia d’amore e alberi, l’ostinata e gratuita resistenza di un uomo che decide di cambiare il mondo cominciando a piantare alberi, con la cooperativa sociale Il Granello. Sostiene inoltre dal 2020 il progetto benefico a favore di Anlaids Lombardia Italy Bares, che tornerà in scena con la quarta edizione il prossimo 11 maggio.