L'anello filoviario della 90-91 sarà completato: come cambia Milano

L'anello filoviario della linea Atm 90-91 di Milano sarà completato entro la fine del 2026. Costerà circa 47 milioni di euro e prevede una corsia preferenziale che sarà lunga 2,7 chilometri. Sarà cofinanziato da Mit- Pon. Il completamento dell'anello filoviario favorirà la sperimentazione di veicoli con guida autonoma nel trasporto pubblico. Si potranno poi incrementare le reti delle piste ciclabili, aumentare gli spazi per pedoni e per gli alberi.

Sono previste nuove piste ciclabili per 4 chilometri, un aumento degli spazi pedonali di 11mila metri quadrati, la messa a dimora di 378 nuovi alberi, 6 piazze riqualificate. La realizzazione della prima tratta costerà 21 milioni e 400 mila euro, quella di viale Umbria 14 milioni e 800 mila euro e quella di via Pergolesi 7 milioni e 450 mila euro.

Quali sono le strade dell'anello filoviario

I lavori partiranno a breve per la realizzazione del tratto tra piazza Stuparich e piazza Zavattari. Tratte da completare saranno poi quelle di via Pergolesi, via Piccinni e viale Umbria, tra piazza Capelli e viale Muratori. Il progetto "importante e atteso da anni", come ha sottolineato l'assessora alla Mobilità Arianna Censi, è stato presentato in commissione a Palazzo Marino. Gli obiettivi sono quelli di velocizzare i tempi di percorrenza e migliorare l'interscambio con le altre linee, migliorare la viabilità su tutta la tratta, introdurre 100% mezzi di nuova generazione.