A Milano il vero lusso è la casa: quanti anni di stipendio servono per comprarla

Praticamente il doppio rispetto alle altre grandi città. Milano si conferma "capitale" italiana del mattone, con i prezzi delle case sotto la Madonnina assolutamente fuori classifica rispetto al resto dei grandi capoluoghi nazionali. Se infatti in media nel resto della Penisola per acquistare un appartamento servono 6,9 annualità di stipendio, a Milano questo dato si raddoppia quasi, arrivando a 12,8.

A certificarlo è un'indagine condotta dall'ufficio studi gruppo Tecnocasa, che - di nuovo - mette il capoluogo meneghino in vetta alla classifica dei luoghi più costosi in cui comprare un'abitazione. "Occorrono 6,9 annualità per acquistare casa nelle grandi città nel secondo semestre del 2021. Ma ancora una volta si conferma Milano la città con il maggiore numero di annualità; nel 2021 il capoluogo lombardo ha messo a segno un recupero dei valori del 6,7% e questo comporta un maggiore impegno economico per l’acquisto della casa, 12,8 annualità", si legge in una nota della società.

"Seguono la Capitale e Firenze con 9,1 annualità. Le città dove servono meno annualità di stipendio sono Palermo e Genova, rispettivamente con 3,6 e 3,5. Andando indietro nel tempo, gli anni in cui occorrevano più annualità per acquistare casa furono il 2006 e il 2007, quando i tassi di crescita dei prezzi toccarono l’apice. All’epoca la città più costosa dove occorrevano più anni di lavoro per pagare la casa era Roma con 14,8 annualità, seguita da Milano con 14 annualità e da Firenze con 12,5 annualità", ricordando da Tecnocasa.

"Dal 2008 in poi, in concomitanza con la crisi del mercato immobiliare, le annualità per acquistare casa diminuiscono nel tempo fino al 2017 quando, in seguito alla ripresa dei valori immobiliari, iniziano a volerci più annualità. Nel 2019 Milano balza in vetta alla classifica diventando la città più costosa dove occorre destinare all’acquisto della casa ben 11 anni di stipendio. Ad oggi il trend si conferma", concludono gli autori dell'indagine. E così Milano si conferma la città più costosa per avere un tetto sulla testa.