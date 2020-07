I detenuti di Bollate ripareranno 8mila pc: ecco il progetto che aiuterà anche le scuole

Lavoreranno su oltre oltre 8mila apparecchiature elettroniche, principalmente computer. Li rimetteranno a nuovo e poi li metteranno a disposizione delle scuole per attività educative, con particolare riguardo alle situazioni di fragilità, oltre a privati e aziende. È il progetto che vede impegnati i detenuti del carcere di Bollate, Fondazione Snam e impresa sociale Fenixs. L'obiettivo è uno solo: offrire ai detenuti un’opportunità di lavoro e riqualificazione professionale.

Uomini e donne del carcere lavoreranno su computer, monitor ma anche stampanti e scanner. Salveranno tutto il salvabile, il resto verrà conferito a Laboraee: la controllata di Amsa che gestisce l'attività dell'impianto dei rifiuti elettrici ed elettronici all'interno del carcere (progetto inaugurato neanche 12 mesi fa).

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Sono soddisfatta per l’avvio di questo nuovo progetto che coinvolge i detenuti e le strutture del Carcere di Bollate, come l’impianto Raee inaugurato lo scorso anno, con l’obiettivo di realizzare un circolo virtuoso per l’intera società — ha dichiarato Cosima Buccoliero, direttore aggiunto della Casa di reclusione di Bollate —. Essere parte di progetti che ‘rimettono in circolo’ ha una valenza forte per chi, una volta scontata la pena, dovrà ricollocarsi. E sappiamo che il lavoro è il modo migliore per tornare a scommettere su sé stessi".