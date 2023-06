I comuni milanesi che aiutano le donne vittime di violenza a trovare lavoro

Uscire dal tunnel della violenza anche trovando un'occupazione lavorativa. È la soluzione prospettata dai Comuni di Rozzano, Melzo, San Donato Milanese, Rho, Cinisello Balsamo e Legnano, che con questo obiettivo hanno firmato un nuovo protocollo operativo. Attraverso queste linee guida i Comuni capofila delle rete antiviolenza dell’area metropolitana milanese vogliono aiutare le donne, italiane e straniere che si rivolgono agli sportelli contro la violenza, a riconnettersi con il contesto sociale di riferimento, ritrovare fiducia in relazioni interpersonali e socio-lavorative sane e avviare una ricerca del lavoro mirata.

L’accordo è stato siglato a Palazzo Isimbardi e vede protagonisti, insieme ai Comuni, la Città metropolitana di Milano, Ats Milano Città metropolitana e Afol Metropolitana. "Trovare lavoro è un passo fondamentale per l'autonomia delle donne che decidono di fuoriuscire da una storia di violenza e che spesso si scontrano con diversi pregiudizi - dichiara il sindaco di Rozzano Gianni Ferretti -, in casi come questi è doveroso da parte delle istituzioni tutelarle e supportarle anche nell’inserimento nel mondo lavorativo. Significa accompagnarle verso la loro libertà economica e dare una nuova prospettiva di vita e di speranza per se stesse e per i propri figli. Grazie a questo accordo potremo supportarle in un percorso di recupero esistenziale e d’autostima - aggiunge il primo cittadino - che riflette sia le aspirazioni professionali della donna sia la spendibilità sul mercato del lavoro attuale".

L’intenzione del nuovo protocollo operativo è quella di sviluppare collaborazioni e sinergie tra i soggetti in prima linea che si occupano a vario titolo di politiche sociali, dal lavoro al welfare, alla salute e all’istruzione coinvolgendo i centri antiviolenza, agli operatori dei centri per l’impiego e gli enti di formazione professionale. "Molte donne che si rivolgono alla rete antiviolenza territoriale spesso provengono da particolari situazioni di isolamento, non hanno mai lavorato o non hanno una storia lavorativa documentata e documentabile con titoli di studio - spiega Cristina Perazzolo, vicesindaco e assessore alle politiche sociali di Rozzano, ente capofila dell’ambito distrettuale Visconteo Sud Milano -. La firma di questo protocollo è la testimonianza dell'attenzione che gli enti pubblici hanno sulla tematica della violenza contro le donne e rappresenta una risposta concreta per aiutare le vittime maltrattate definendo piani individuali di empowerment socio economico per il rilancio della loro indipendenza in ambito lavorativo e sociale".