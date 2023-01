Il Comune cerca sponsor per restaurare e conservare 'la casa dei milanesi'

Aaa cercasi sponsor per la casa dei milanesi. Il Comune di Milano è alla ricerca di privati che possano finanziare interventi di conservazione, restauro e valorizzazione di Palazzo Marino, a partire da nuovi impianti audio-video nelle sale storiche per ottimizzare le funzioni istituzionali.

Con una delibera approvata dalla Giunta sono state definite le linee di indirizzo per l’individuazione di sponsor tecnici. L’amministrazione ha stabilito gli ambiti prioritari di intervento che vanno dall’efficientamento energetico alla valorizzazione e ristrutturazione del patrimonio storico, ma che possono riguardare anche la promozione di iniziative culturali e artistiche aperte alla cittadinanza e l’adozione di nuovi sistemi tecnologici smart, quali impianti audio-video nelle sale storiche per ottimizzare le funzioni istituzionali.

L’avviso pubblico di sponsorizzazione verrà pubblicato nelle prossime settimane e sarà rivolto a soggetti privati o pubblici che potranno presentare un’offerta in linea con gli ambiti definiti dalla giunta. Sarà garantito un ritorno d’immagine in maniera proporzionale all’offerta economica e sarà valutata la concessione di ulteriori forme di controprestazioni di immagine collaterali ed esclusive, come l’utilizzo degli spazi stessi per ‘eventi corporate’ presso il Palazzo.



Palazzo Marino, sede storica dell’amministrazione comunale, da sempre casa dei milanesi e riferimento storico-artistico della città, è stato costruito a metà del Cinquecento. Danneggiato durante i bombardamenti che hanno colpito Milano nella seconda guerra mondiale, è stato ristrutturato dopo il 1943. L’ultima riqualificazione risale ai primi anni duemila.