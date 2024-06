"Sconcertati dal razzismo e dall'antisemitismo dei giovani Fdi"

La Comunità ebraica di Milano "è sconcertata dalle immagini di razzismo e antisemitismo emerse dall'inchiesta di Fanpage". Lo spiega in una nota Walker Meghnagi, presidente della Comunità ebraica di Milano.

"Siamo vicini e esprimiamo la nostra solidarietà alla senatrice Ester Mieli, vittima di offese intollerabili - prosegue -. Bene le dimissioni, ma chiediamo provvedimenti incisivi che modifichino radicalmente la mentalità che è emersa tra i giovani di Fdi".

"Non solo dimissioni dunque, ma anche incontri sulla cultura ebraica, viaggi in Israele, e tutto quanto possa essere utile a combattere ogni forma di razzismo e antisemitismo", conclude.

"Gli ebrei sono una casta, campano di rendita in virtù dell'Olocausto. Sono troppi, io li disprezzo come razza, perché oggettivamente è una razza, c'è la razza ariana, c'è la razza ebraica, c'è la razza nera", tra le frasi affermate da una militante di Gioventù nazionale, organizzazione giovanile di Fratelli d'Italia.

L'inchiesta è stata realizzata nei circoli giovanili di FdI, tra saluti gladiatori, inni al duce, antisemitismo e nostalgie nere che più esplicite non si può evocate a suon di "Sieg Heil".

La prima poltrona a saltare è quella di Flaminia Pace, che avrebbe lasciato il proprio incarico nel Consiglio nazionale dei giovani: "La cosa più bella - dice, ridendo, in uno dei filmati dell'inchiesta - è stata ieri a prendersi per il culo sulle svastiche e poi io che avevo fatto il comunicato stampa in solidarietà a Ester Mieli". Difficile per quest'ultima, senatrice FdI nonché ex portavoce della comunità ebraica a Roma, vicepresidente della commissione Segre e l'odio razziale, figlia di un sopravvissuto all'Olocausto, non prendere posizione.

"Voglio precisare che come senatrice della Repubblica italiana componente di Fdi non mi riconosco in quelle immagini, in quei comportamenti e in quelle parole che sono state mostrate. Non ritrovo la realtà che conosco di Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale. È evidente - prosegue la senatrice in una nota - che la presenza di elementi nostalgici piegati a un passato riprovevole e criminale non mi appartengono".

"Le parole e i comportamenti là tenuti sono per me motivo di condanna e disapprovazione. Sono sicura che i vertici di Fdi sapranno confermare la vocazione e la sostanza di un partito conservatore completamente libero da ideologie e comportamenti pericolosamente nostalgici", conclude.