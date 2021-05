Al Carroponte di Sesto (Milano) riprende la stagione dei concerti

Un altro piccolo, grande passo verso il ritorno alla normalità. Al Carroponte di Sesto San Giovanni (Milano) viene inaugurata la nuova stagione dei concerti per l'estate 2021.

Tra i nomi degli artisti che calcheranno il palco dello spazio nel Milanese Emma Marrone (23, 24, 25 giugno), Comacose (6 luglio), Piero Pelù (15 luglio), Motta (21 luglio) e Max Gazzé (8 settembre). "Aprire - spiega Alessandro Fabbro di Hub Music Factory - è stato uno sforzo di tutti organizzatori, musicisti, Comune e lavoratori del settore per riuscire a far quadrare i conti con 1/10 della capienza e 30% in più di costi per normative covid".

“Grazie a un grandissimo lavoro di squadra tra Comune di Sesto San Giovanni, Hub e lavoratori del settore – commenta il sindaco Roberto Di Stefano – siamo orgogliosi che i concerti e gli eventi principali della stagione ripartano dal Carroponte, luogo simbolo della nostra città scelto da molti artisti proprio per la sua particolarità, un grande spazio all'aperto accessibile in massima sicurezza e nel pieno rispetto dei protocolli anti-covid. Ora ci auguriamo che il governo accolga al più presto le richieste di noi sindaci e dei governatori per eliminare il coprifuoco, in modo da garantire una ripartenza completa”.

Non senza difficoltà, quindi, la musica dal vivo del Carroponte riprende lanciando un importante segnale al settore degli spettacoli, messo a dura prova dalle chiusure prolungate che la pandemia ha imposto. Lo spazio tornerà a divertire, emozionare e commuovere il pubblico tra le note degli Extraliscio, de La Rappresentante di Lista, Mecna e ComaCose, tra i primi a rilanciare gli show.

Gli spettatori, sempre protetti dalle mascherine, potranno finalmente vivere di nuovo l'esperienza dei concerti dal vivo, un momento di condivisione importante reso impossibile a causa del covid. Durante l’estate gli ampi spazi del Carroponte saranno aperti anche a eventi e manifestazioni enogastronomiche come 'Messico & Nuvole', 'Mille e una notte' e 'Espagna in fiesta', omaggi alla tradizione culinaria e alla cultura messicana, araba e iberica. Di seguito il cartellone dei concerti.

Carroponte concerti