Concerti all'Ippodromo: "Incassi privati, ma danni pubblici"

Proseguono le proteste relative ai disagi che si sono creati lo scorso sabato a causa del concerto di Marracash e della partita Milan-Verona. Il quadrante ovest di Milano è stato messo in tilt: San Siro, Lampugnano, Trenno e Gallaratese nel caos di chi cercava di raggiungere con i mezzi o in auto l’Ippodromo e lo stadio. Ma dopo la chiusura degli eventi, in particolare del Marrageddon, nuove indignazioni per la gestione dei concerti alla Maura.

“In concomitanza con l’avvio della Milano green week, pubblichiamo le foto scattate al parco di Trenno, puntualmente arato e devastato dai mezzi pesanti che sono stati autorizzati a entrare nel parco pubblico per installare e smantellare le strutture di ingresso ai concerti della Maura”, lamenta su Facebook Enrico Fedrighini, consigliere comunale. Troppa gente, secondo Fedrighini, troppe auto e un’organizzazione scorretta per un evento con incassi privati, ma che crea danni pubblici.

E trovandosi nel quartiere Gallaratese commenta anche sul tema parcheggi: “Auto in sosta su prati, radici arboree, piste ciclabili, marciapiedi. Ovunque esista uno spazio. E i cittadini residenti impossibilitati a tornare o uscire di casa”.