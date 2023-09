San Siro, non basta il limite ai concerti: chiesta soluzione per sosta selvaggia

Criteri precisi per ciascuno degli impianti sportivi della zona San Siro in cui si svolgono concerti d'estate, e non solo per tutt'e tre insieme, come se fossero un unico impianto. Lo chiedono i Municipi 7 e 8 di Milano, in seguito a una commissione consiliare a Palazzo Marino. Il riferimento è alla delibera della giunta comunale con cui è stato fissato, a giugno, un tetto massimo di 34 eventi tra il Meazza, l'Ippodromo La Maura e l'Ippodromo del Galoppo.

La richiesta è quella di lavorare a nuove linee guida, che tengano conto di altri aspetti oltre a un tetto di eventi da non superare. Come ad esempio la gestione dei parcheggi. Le linee guida approvate prevedono 34 eventi totali sulla base di quelli effettuati nel 2023 (sono stati 7 a La Maura, 8 al Galoppo e 19 al Meazza). La delibera, nell'ambito del tetto di 34 eventi, prevede esplicitamente che possano essere rimodulati tra i vari impianti, ma questo ai Municipi non piace: preferirebbero regole precise per ciascuno degli impianti.

I parcheggi

"Fissare semplicemente un numero massimo di eventi non è sufficiente se non c'è ad esempio una gestione su parcheggi. Poi c'è il tema della capienza massima dei singoli siti e, inoltre, nella giornata in cui c'è una iniziativa in un'area, non dovrebbe esserci nelle altre", ha detto Giulia Pelucchi, presidente del Municipio 8: "Quest'estate è successo che vi siano state anche tre iniziative contemporaneamente". "I concerti in sé non sono un problema", ha aggiunto la sua collega del Municipio 7, Silvia Fossati: "Chiediamo migliore gestione di questi eventi".

Tra metà giugno e metà luglio 2023, i vigili urbani hanno elevato 10mila multe per divieto di sosta in occasione di 20 concerti: oltre 3mila per sosta sul verde pubblico, oltre 2mila per occupazione di strisce gialle per residenti, oltre 3mila per occupazione di strisce blu senza pagare la sosta, più altre soste irregolari (come quelle sui marciapiedi).