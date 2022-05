Maxi ressa al concerto di Radio Italia in Duomo: 210 persone si sentono male

Malori e momenti di tensione con le forze dell'ordine, tutto ciò oltre allo show. È successo anche questo durante il maxi concerto di Radio Italia organizzato in Piazza Duomo a Milano nella serata di sabato 2022. Il centro (a causa del covid) era da anni che non si riempiva così. Davanti alla cattedrale c'erano circa 20mila persone (19.900 per essere precisi), altre 15mila nelle vicinanze. Presenze che hanno "imballato" il salotto buono di Milano per tutto il pomeriggio. La capienza massima è stata raggiunta intorno alle 18 quando sono stati chiusi i varchi.

Non sono mancati gli attimi di tensione. "Le circa 15mila persone rimaste nelle adiacenze della piazza - si legge in una nota diramata dalla questura di Milano - sono state invitate più volte ad allontanarsi dalle Forze dell'Ordine e, in un paio di occasioni, si sono verificati momenti di pressione sulle transenne disposte nei pressi dei varchi". Sono stasti registrati anche diversi malori a causa del caldo soffocante di questi giorni: oltre 210 persone si sono rivolte al personale sanitario e 6 di queste sono state accompagnate nei pronto soccorso della città per accertamenti.

Il concerto vero e proprio è iniziato quando il sole era già basso all'orizzonte. L'evento è stato presentato da Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu che hanno fatto alternare sul palco i Pinguini Tattici Nucleari, Coez, Francesco Gabbani, Ultimo, Elisa, Ghali, Marco Mengoni, Elodie, Rkomi, Gianni Morandi, Irama, Sangiovanni, Alessandra Amoroso e Blanco.

Sempre durante lo show gli agenti della questura hanno rintracciato in piazza Mercanti una di 14enne di Perugia che era scomparsa da casa nel corso della mattinata di sabato. La giovane, che è stata accompagnata in questura insieme al 24enne con cui si trovava, era corsa a Milano proprio per assistere al concerto.