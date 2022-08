La band ucraina che non può suonare per beneficienza a Milano

Un locale di Milano ha rifiutato di fornire lo spazio per un concerto di beneficenza in cui si sarebbe dovuta esibire la band 'Zhadan and the dogs', con base a Kharkiv, la seconda città dell'Ucraina. Lo riferisce il frontman della band, Serhii Zhadan, secondo quanto riportato da diversi media ucraini. Zhadan ha commentato amareggiato che "alcuni europei giocano al pacifismo".

Il concerto si sarebbe dovuto tenere il 2 settembre allo Slaughter Club di Paderno Dugnano, a nord del capoluogo lombardo. Ma il locale, il 21 agosto, ha comunicato a Zhadan che il concerto era da annullare: "Siamo spiacenti - si legge nel messaggio reso pubblico - ma nel nostro paese è vietato tenere un concerto e raccogliere denaro per la guerra. Stiamo restituendo i soldi e cancelliamo l'appuntamento. Non ci possiamo fare niente, saremmo arrestati". "E' un tour di beneficienza", ha risposto Zhadan allo Slaughter Club: "Non acquistiamo armi o altre cose, ma solo auto. Potete controllare nei post su Instagram". Pronta la controreplica del locale, che non lascia spazio a trattative: "Non avete scritto questo su Facebook. Non possiamo rischiare".

"Doppi standard in Europa"

Il 31 agosto Zhadan ha pubblicato un post su Facebook per spiegare ai fans che il concerto era stato annullato. "Alcuni europei - ha scritto il cantante - continuano a giocare al pacifismo e ai doppi standard e credono sinceramente che, mentre proteggono le loro vite e il loro paese, gli ucraini stiano violando alcune delle loro idee di pace e armonia. E che quelli che cercano di sostenere i loro connazionali nella lotta contro stupratori e saccheggiatori siano fascisti ed estremisti. Sinceramente vergognoso e disgustato. Mentre gli ucraini mantengono il quadro di un'Europa libera, gli europei sono pigri per mostrarsi, cercando di non entrare in politica. Sembra che il Novecento non abbia insegnato a tutti la responsabilità".