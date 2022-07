Il concerto per arpa con i gatti per spettatori

La magia dell'arpa e un pubblico felino. Il binomio ha avuto successo: più di 200 le persone collegate per assistere in diretta streaming al concerto organizzato dal Condomicio di Novate Milanese, nei locali del particolare spazio attrezzato per ospitare gatti e farli socializzare tra loro.

Per l'occasione, Sofia Zampicinini, diplomata al conservatorio di Novara, ha suonato la sua arpa. E' stato il secondo appuntamento del genere. I gatti ospitati dal locale si sono goduti il concerto in pieno relax, serenità e tranquillità, mentre gli spettatori su Instagram e Facebook si sono dimostrati entusiasti dell'iniziativa, trovandola particolarmente emozionante.