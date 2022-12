Torna il concerto delle bande di Capodanno a palazzo Marino

Dopo due anni di stop a causa della pandemia torna il nuovo anno sarà salutato nel Cortile d’Onore di Palazzo Marino dal tradizionale concerto bandistico. L'appuntamento è alle 11 del 1° gennaio quando si esibiranno 4 bande storiche della città: la Civica orchestra di fiati, il Corpo musicale di Crescenzago, la Banda musicale della polizia locale e la Banda d’Affori.

Ampio e vario il repertorio proposto: le note dell’Inno Nazionale che sarà seguito in apertura e chiusura, valzer viennesi, il festoso brindisi dalla “Traviata” di Giuseppe Verdi e lo swing di “Santa Claus is coming to town”. Non mancheranno infine le popolari e amatissime “La bella Gigogin” e “O mia bèla Madunina”, omaggio a Milano e alla sua storia. I corpi musicali visiteranno oltre a Palazzo Marino anche le sedi della Prefettura, della Curia Arcivescovile e del Comando di Polizia Locale, per porgere gli “auguri musicali” alle istituzioni locali e alla Città.

Le quattro bande che si esibiranno rappresentano un pezzo di storia musicale di Milano: il Corpo musicale di Crescenzago ha ricevuto l'ambrogino d'oro lo scorso 7 dicembre, la Banda d’Affori festeggerà nel 2023 i 50 anni dal conferimento dello stesso riconoscimento; la Banda della polizia locale ha invece celebrato lo scorso ottobre i suoi primi dieci anni di attività.

La scaletta del concerto: