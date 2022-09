In 6.500 alla biblioteca degli alberi per il grande concerto di lirica

Più di 6.500 persone hanno assistito, domenica sera, al concerto 'back to the city', organizzato alla Biblioteca degli Alberi di Milano, diventato quasi una tradizione per 'accogliere' i milanesi al ritorno dalle vacanze estive. Sul palco i solisti dell'accademia per cantanti lirici della Scala, insieme all'orchestra dell'accademia della Scala diretta da Pietro Mianiti. Il programma prevedeva brani di Bizet, Donizetti, Mascagni, Puccini, Rossini e Verdi.

"Il momento di stasera testimonia l’alleanza virtuosa tra pubblico e privato e la rilevanza di un progetto che investe nella partecipazione della cittadinanza. Continueremo ad investire in Natura e Cultura per contribuire a portare benessere e bellezza in città: una conferma dell’impegno di Fondazione Riccardo Catella nel promuovere lo sviluppo sostenibile sul territorio”, dichiara Kelly Russell Catella, Direttore Generale di Fondazione Riccardo Catella.

“Emozionare e avvicinare: sono questi gli elementi che fanno del concerto che Fondazione Riccardo Catella organizza ogni anno a BAM un appuntamento imperdibile. La grande partecipazione di pubblico a questa serata testimonia in modo efficace il legame profondo e speciale tra Milano e la musica, una connessione naturale che si fa incontro e condivisione", ha commentato il sindaco di Milano Giuseppe Sala.

"Abbiamo condiviso una forte esperienza umana grazie all'ascolto di questa musica, questa sera siamo stati connessi dalle forti emozioni. Credo molto nella bellezza e nella forza emotiva della cultura: questo è lo spirito del programma artistico che creiamo tra gli alberi di BAM” - afferma l'ideatrice di questo evento, Francesca Colombo: "Il concerto di BAM nella natura è un momento sempre più inclusivo e partecipativo per la città. Lo hanno dimostrato i cittadini, oltre 6.000, le Istituzioni e le tante personalità del mondo della cultura, del sociale e del mondo dell’economia stasera presenti".

In 3mila hanno assistito al concerto seduti sul prato di fronte al palco che ospitava i 75 artisti dell’Accademia del Teatro alla Scala, e grazie a un potente impianto audio anche le circa 3.500 persone presenti in tutta la Biblioteca degli Alberi hanno potuto ascoltare il programma di oltre un’ora che ha regalato al suo termine anche due bis richiesti a gran voce dal pubblico intero.