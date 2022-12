Quest'anno a Milano niente concerto di Capodanno

Nessun programma per il tradizionale capodanno in piazza Duomo. Ad annunciarlo il sindaco di Milano, Beppe Sala.

"Quest'anno non credo che faremo niente - ha detto il primo cittadino a margine dell'incontro 'Giovani e lavoro: quale futuro?', organizzato da Uil Milano Lombardia -. I pochi fondi che avevamo, anche in collaborazione con le imprese, li abbiamo utilizzati per alberi e luminarie".

"Non prevediamo un evento per capodanno - ha proseguito Sala -. Quello che va spiegato è che i fondi del comune, come quelli di ogni famiglia, sono in grande difficoltà. Tutto quello che indispensabile non è, va tagliato. Per questo pensiamo che a capodanno sia meglio non fare nulla".

"La piazza - ha concluso il sindaco rispondendo alle domande dei giornalisti - sarà molto presidiata". Lo scorso capodanno proprio piazza Duomo era stata infatti teatro di violenze sessuali ai danni di almeno nove vittime. Tre i ragazzi maggiorenni e due i minori che erano finiti a processo. Oltre che di violenza sessuale, alcuni di loro rispondono anche di rapina. All'epoca il video dell'aggressione ai danni di due ragazze tedesche era stato pubblicato sui social, dove era molto circolato.

Lo scorso ottobre Palazzo Marino aveva già annunciato un Natale sottotono per via del caro energia, spiegando come ci sarebbero state meno luci, a led e in orari un po’ più ridotti.