Elisa per la prima volta in concerto a San Siro

È appena iniziata la stagione dei concerti estivi a Milano, tra stadio e ippodromi, e già arriva il calendario per il prossimo anno. Dopo Elodie anche Elisa annuncia un live a San Siro. Il 18 giugno, tra un anno esatto, la cantante dai traguardi internazionali si esibirà al Meazza. E sarà la sua prima volta. Le prevendite per l'evento si apriranno giovedì 20 giugno alle 14 su TicketOne. Già il 19 giugno, però, parte il presale per il fanclub. Lo show è prodotto e organizzato da Friends and Partners e Double Trouble Club.

L'artista vanta una carriera piena di successi e soddisfazioni, a partire dal disco di Diamante i 40 di Platini e i nove d'Oro. E, poi, 500 milioni di visualizzazioni totali per i suoi video e oltre 2,5 miliardi di stream. Gli ultimi show Elisa li ha fatti a teatro, all'Arena di Verona e al Forum di Assago segnando un sold out dopo l'altro.

L'ultimo album "Ritorno al futuro / Back to the future" , pubblicato a febbraio 2022, ha ottenuto la certificazione Doppio Platino ed è entrato al primo posto della classifica Fimi/Gfk dei dischi più venduti.