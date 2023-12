Il "momento storico" di Elodie e Annalisa sul palco del Forum di Assago

Ultima data del mega tour di Elodie che chiude una stagione di successi. Ieri sera, 9 dicembre, la pop star italiana ha concluso le sue serate di duetti con nuovi ospiti davanti a un Forum di Assago gremito di fan. Tra gli ospiti Piero Pelù con cui ha cantato “Diablo” e Sfera Ebbasta con il nuovissimo singolo scritto con Elodie “Anche stasera” tratto dall’album “X2vr”.

Ma i fan sono andati veramente in visibilio per l’esibizione con Annalisa, che si contende con Elodie il titolo di regina del pop italiano. Le due artiste hanno, così, smentito le voci che le vedrebbero nemiche cantando “Ciclone” della padrona di casa e “Mon amour” dell’ospite. E in moltissimi sui social l’hanno definito un “momento storico”.

Tantissimi i commenti sui look stravaganti ed eccentrici sfoggiati da Elodie in questi concerti nei palazzetti d’Italia. Dal più “hot” vestitino vedo-non vedo rosso, ai body e tutine super aderenti che la cantante ha indossato, fino alle performance di pole dance sul palco.