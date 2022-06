Concerto di Elton John, vietati superalcolici vicino a San Siro

Limitazioni in vista per il concerto di Elton John che si terrà sabato 4 giugno 2022 allo stadio di San Siro a Milano. In occasione dell'evento musicale, il prefetto di Milano Renato Saccone ha preso alcuni provvedimenti in modo da tutelare l'ordine pubblico.

In particolare, da corso Monforte si è deciso di vietare la somministrazione e la vendita di bevande superalcoliche, sia in forma fissa sia ambulante, ed anche la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro o lattine. Il divieto si applica dalle 9 del 4 giugno alle 3 del 5 giugno nella zona delimitata da piazzale Lotto, viale Caprilli, piazzale dello Sport, via Achille, via Tesio, via Harar, piazza Axum, via Piccolomini, via Rembrandt, via Diomede, via Ippodromo.

Esclusi dal divieto gli esercizi pubblici (bar e ristoranti) per il servizio al tavolo.