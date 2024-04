Dopo i biglietti a 470 euro, i fan di Bruce Springsteen ne spendono altri 10mila

I fan di Bruce Springsteen hanno raccolto oltre 10mila euro in occasione del concerto a San Siro del 1° giugno. Ma per cosa? Si tratta di una Fan Action: i promotori del crowdfunding, presente e ancora aperto su 'Produzioni dal basso', intendono organizzare coreografia e scenografia in platea e nelle tribune. L'iniziativa si ripete dopo le esperienze del 2013 e del 2016. La coreografia è già in preparazione, i fan promettono che "trasformerà lo stadio con un'enorme energia e colori per celebrare la storia, la passione e l’amore che i fans di Bruce & la E-Street Band hanno riversato nello stadio fin dal 1985".

Così, dopo aver speso cifre da capogiro per vedere Springsteen a Milano, la fanbase raccoglie una quota considerevole anche per le scenografie che si vedranno nel pubblico. Infatti, proprio la questione del costo dei biglietti ha fatto storcere il naso a molti. Su TickeOne i biglietti avevano un costo minimo che partiva da 60 euro per i posti più lontani, i peggiori, fino a un massimo di 470 euro. Quasi 500 euro per assistere a un concerto.

"Come sempre, solo il vostro sostegno ci permetterà di realizzare qualcosa di speciale. Ogni contributo, grande o piccolo, ci avvicinerà al nostro obiettivo di trasformare ancora una volta San Siro in un palcoscenico di pura magia, emozione e connessione con Bruce e la Band a cui ci lega un legame di affetto e amore incondizionato lungo tutti questi anni", scrivono i promotori della raccolta fondi. Per chi dona dai 20 euro in su è previsto un regalo da ritirare il giorno del concerto.