Il concerto della Fanfara dei carabinieri per la festa di San Francesco

Un dono al convento e alla città. Mercoledì pomeriggio la fanfara del 3° reggimento carabinieri Lombardia ha tenuto un breve concerto fuori dalla Chiesa di Santa Maria degli Angeli in piazza Sant'Angelo, in Moscova. L'occasione sono state le celebrazioni per la festa di San Francesco organizzate nell'ex convento Sant'Angelo.

Dopo le due messe della mattina, alle 16.30 si è tenuta la tradizionale benedizione degli animali in piazza in onore del Santo e poi l'esibizione della banda dell'Arma, che ha allietato tutti i presenti.

E proprio per celebrare San Francesco, dallo scorso 30 settembre fino al 4 ottobre nel chiostro del convento è stato organizzato un mercatino benefico.