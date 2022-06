Concerto Fedez e Ax in Duomo: fan in fila (sotto la pioggia) 10 ore prima. Video

"Caccia" alla prima fila. Attesa febbrile per "LoveMi", il grande concerto gratuito organizzato da Fedez e J-Ax in piazza Duomo, dove questa sera si esibiranno più di venti artisti, amici dei due rapper milanesi. L'inizio dell'evento è previsto per le 18, mentre i due padroni di casa dovrebbero salire sul palco attorno alle 22.

Eppure, già dalle 8 del mattino - nonostante il tempo non proprio clemente e la pioggia che sta bagnando la città - centinaia e centinaia di fan si sono assiepati davanti alla Cattedrale per conquistare i posti migliori in vista del concerto.

Lo stesso Fedez, osservando la piazza che si riempiva dalle webcam, ha voluto omaggiare gli spettatori con due stories condivise sul suo profilo Instagram verso le 11 di martedì mattina. "Loro sono gli irriducibili che sono in fila dalle 8 per avere la prima fila. Vi voglio bene patatini, ci vediamo dopo", ha scherzato il cantante. E ancora, in una nuova clip, mentre la pioggia si faceva ancora più intensa: "Vi sto osservando da tutta la mattina, siete bellissimi. Tra un po' arrivo anche io". "E comunque - ha ironizzato Fedez canticchiando - siamo sotto la pioggia. Ci voleva il concerto di J-Ax e Fedez per far venire a piovere".

