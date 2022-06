In 20mila per il concerto di Fedez e J-Ax. Boom di malori e una denuncia per atti osceni

Una maratona di sei ore. Una festa lunga sei ore. È stato un successone "LoveMi", il concerto gratuito in piazza Duomo organizzato da Fedez e J-Ax per raccogliere fondi a favore di "Amici di Tog", onlus che si occupa di bambini con patologie neurologiche complesse, come paralisi cerebrali infantili e sindromi genetiche con ritardi mentali.

Il via alle 18 con oltre venti artisti sul palco fino al momento più atteso, arrivato alle 22, quando è apparso il padrone di casa accompagnato da Mara Sattei e Tananai per il tormentone "La dolce vita". Poi Fedez e Ax ripropongo i loro successi più noti - da "Vorrei ma non posto" a "Italiana" passando per "Ostia Lido" e "Mille" - e il pubblico è in visibilio, con quasi 20mila persone che ballano scatenate davanti alla Cattedrale.

Capitolo ordine pubblico, con la piazza che fin dal mattino è stata presidiata da polizia, carabinieri e guardia di finanza che hanno effettuato tutti i controlli ai varchi di ingresso. Stando a quanto reso noto dalla questa, sono state più di 190 le persone che hanno avuto bisogno dell'intervento del personale sanitario, quasi tutte colte da malore per il caldo. Quattro sono state trasportate in ospedale: tre in codice verde e una in codice giallo.

Nel corso del concerto, la polizia ha controllato oltre 200 persone, accompagnandone sei in questura. Una è stata indagata per atti osceni in presenza di minori e un'altra per resistenza a pubblico ufficiale. Un venditore ambulante è stato invece sanzionato per la vendita di bevande in bottiglie di vetro, vietate per l’occasione.