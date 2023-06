Concerto di Fedez in Duomo, tutto quello che c'è da sapere: artisti, orari e apertura piazza

È tutto pronto per la seconda edizione di "Love Mi", il grande festival musicale completamente gratuito ideato da Fedez, organizzato da Doom Entertainment e prodotto da Vivo Concerti. L'appuntamento è per domani, martedì 27 giugno, in Piazza Duomo il 27 giugno.

L’evento, inserito all’interno del palinsesto “Milano è Viva” promosso dall’amministrazione comunale per sostenere gli spettacoli dal vivo, anche quest’anno è legato a una raccolta fondi tramite il numero solidale 45596 - attivo fino al 2 luglio - o tramite donazione sul sito della Fondazione Fedez, destinata a sostenere l’associazione Andrea Tudisco OdV che, da 26 anni, opera con l’obiettivo di garantire il diritto alla salute dei bambini.

Tanti gli artisti che si alterneranno sul palco: Achille Lauro, Andrea Damante, Angelina Mango, ANNA, Annalisa, Articolo 31/J-Ax, AVA, Bresh, Caneda, Capo Plaza, Clara, Francesca Michielin, Fred De Palma, gIANMARIA, Il Pagante, La Sad, Lazza, Luigi Strangis, Mara Sattei, Massimo Pericolo, Matteo Paolillo, MILES, Rondodasosa, Seryo, Speranza, Tananai, Tedua, Tony Effe e VillaBanks. "E non mancheranno le sorprese", hanno garantito gli organizzatori.

Il concerto inizierà alle 18, con diretta su Mediaset Infinity e trasmissione live su Radio 105. Dalle 19 poi si aprirà il live su Italia 1 con la conduzione di Mariasole Pollio e Max Angioni. "In Piazza Duomo potranno accedere un numero contingentato di persone a partire dalle 10", hanno spiegato i curatori di Love Mi. È inoltre prevista l’installazione di un maxischermo davanti al monumento di Vittorio Emanuele II per permettere a tutti i presenti di godersi al meglio lo spettacolo.