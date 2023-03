Torna il concerto gratuito di Fedez in piazza Duomo

Replica LoveMi, il concerto gratuito di Fedez in piazza Duomo a Milano. Dopo l'iniziativa dello scorso anno, l'appuntamento per il 2023 è il 27 giugno. Ad annunciarlo lo stesso cantante con una story su Instagram.

Per la prima edizione dell'iniziativa di musica, lo scorso 28 giugno migliaia di persone erano accorse in centro. Anche quest'anno il concerto avrà una finalità benefica. Al momento però si conosce solo la data: ancora da svelare gli ospiti che saliranno sul palco, così come l'associazione alla quale saranno devoluti i fondi raccolti (nel 2022 era stata la onlus Together to go, specializzata nella riabilitazione di bambini con diverse malattie).

Lo scorso anno a prendere il microfono in occasione di LoveMi erano stati artisti come Lazza, Rosa Chemical, Ghali, Myss Keta e Tananai. Al fianco di Fedez, poi, il rapper J-Ax con il quale all'epoca si era da poco rappacificato.