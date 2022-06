Concerto Imagine Dragons a Milano, 65 mila spettatori in delirio

Due ore di concerto per gli Imagine Dragons, dagli States a Milano per un concerto da 65 mila spettatori agli I-days, il festival che purtroppo ha dovuto rinunciare ad artisti importanti ma è riuscito a dar prova di sé, e la musica dal vivo in generale è tornata ad emozionare il pubblico estivo affezionato ai raduni musicali.

Aprono le danze "It's time" e "Believer": l'Ippodromo La Maura, a Lampugnano, ormai rodato da Vasco e Greta Van Fleet, si accende di entusiasmo e con lui il quartiere intorno, che riesce ad ascoltare in modo cristallino le canzoni dei Dragons. Il concerto è stato aperto da Rkomi, KennyHoopla e Mother Mother. Intorno alle nove e un quarto si sono infine presentati sul palco Dan Reynolds e compagni: tra quelli che hanno venduto in assoluto di più negli anni '10 del XXI secolo, poco meno di 50 milioni di album e più di 70 miliardi di streaming.

In scaletta, per i Dragons, le hits più note, da "Thunder" a "Demons" a "Radioactive", fino all'ultimo singolo, "Bones", che anticipa l'album "Mercury - Act 1 & 2" in uscita a luglio (ma "Act 1" era già stato pubblicato a settembre 2021). Il medley finale è aperto da "Walking the wire", in mezzo a coriandoli e poi a fuochi artificiali.

I prossimi appuntamenti degli I-days? 15 giugno con Amyl and the Sniffers, Weezer e Green Day. Sempre alla Maura, la nuova location per concerti pensata da Snai al posto dell'Ippodromo del galoppo. Anche su questo si tracceranno poi i bilanci per capire com'è andata. Dopo l'esordio con Vasco (serata da dimenticare sulla viabilità), sembra che la situazione sia via via migliorata.