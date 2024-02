Kayne West: biglietto da 200 euro per un concerto che non è un concerto

Un concerto che (per molti) non è stato un concerto. Kanye West di nuovo al centro delle polemiche dopo la performance di ieri sera, 22 febbraio, al Forum di Assago. Il rapper americano aveva annunciato, meno di una settimana fa, due date in Italia tra Milano e Bologna. I biglietti erano stati messi in vendita poche ore dopo la notizia a prezzi esorbitanti (da 138 a 200 euro circa). Già nell'annuncio era stato spiegato che si sarebbe trattata di un'esperienza, un momento per ascoltare il nuovissimo disco che contiene due brani con i cori degli ultras della Curva Nord. Ma, chi ci è andato ha descritto il 'listening party' un karaoke.

Eppure gli organizzatori erano stati chiari: non un vero e proprio concerto, anche perché Kanye West non si esibisce da anni. Il Forum, dicono, era mezzo vuoto, almeno all'inizio. Però di vip ce ne erano tanti: Tananai, Fabio Rovazzi, Don Joe, Emma, Ghali. Niente palco per il rapper, solo un grande paralume bianco sospeso. Nel palazzetto gli spettatori hanno ascoltato il nuovo disco come si potrebbe fare a casa. Kanye e Ty Dollar Sign non hanno nemmeno finto di cantare. Neanche il microfono in mano per accennare un saluto. Ye sempre in tuta nera con passamontagna.

Alla fine dell'ascolto, mentre un pezzo stava ancora suonando nelle casse, i due hanno girato le spalle al pubblico e se ne sono andati. Senza un 'ciao' o un 'grazie Milano'. Nulla. In tanti in queste ore hanno commentato il 'concerto' ad Assago come un flop, soprattutto considerando il costo del biglietto.