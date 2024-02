Kanye West in concerto a Milano, ma c'è pochissimo tempo per prendere i biglietti

Con soli sei giorni di preavviso, Kanye West arriva a Milano per un concerto al Forum di Assago. Lo show si terrà il 22 febbraio. Il 24 il rapper americano si sposterà a Casalecchio di Reno. Il concerto è stato definito un Voltures Listening Experience, quindi un momento esperienziale per ascoltare il nuovo album Volture Vol. 1. Il disco contiene anche i due brani con le registrazioni dei cori degli ultras interisti.

Definite come party di lancio dell’album, le date italiane di Kanye sono state una vera sorpresa soprattutto per il preavviso dato. Alle live session saranno presenti diversi ospiti tra cui Ty Dolla Sign con cui Kenye West ha collaborato per il disco. I biglietti sono in vendita su TicketOne a partire dalle 15 di venerdì 16 febbraio. Il prezzo parte da 115 fino a 207 euro a persona.

Il rapper, amante dell’Italia, paese d’origine dell’attuale compagna Bianca Censori, era rimasto affascinato dagli ultras milanesi. In tanti sul web ipotizzano che Kanye West possa aver deciso per le due date di febbraio per poter assistere al match tra Inter e Atletico Madrid a San Siro. Inoltre, in quei giorni a Milano ci sarà la Fashion Week alla quale è probabile che Censori parteciperà.