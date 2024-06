Lana Del Rey in concerto: come raggiungere l'Ippodromo, scaletta e orari

Grande attesa per il concerto di Lana Del Rey all'Ippodromo Snai di Milano. La cantante americana si esibirà martedì 4 giugno nell'ambito degli I-Days. Sguardo ammaliante, look alla Priscilla Presley e artista tra le più amate e di successo a livello mondiale, Lana Del Rey è famosa per rendere i suoi live iconici con colpi di scena studiati. Alla Maura sono attese 60mila persone che sfideranno il maltempo - in serata è atteso un forte temporale - per vedere la cantante esibirsi.

Gli orari

L'apertura delle porte e della cassa vendita è prevista per le 15, alle 16.30 la cassa accrediti. Alle 18 si esibirà Clara, giovane promessa del pop nota per la sua pertecipazione nella serie tv 'Mare fuori' e per aver gareggiato al festival di Sanremo. Alle 19.30 salirà sul palco uno dei produttori e compositori più visionari degli ultimi anni: Dardust. Lana Del Rey dovrebbe iniziare a cantare intorno alle 21.15.

Come arrivare

Il Comune consiglia di utilizzare i mezzi di trasporto pubblici, anche perché gli spettatori - al contrario dei residenti - non potranno arrivare in auto nell'are del concerto. Le fermate più vicine sono Uruguay e San Siro Ippodromo, ma queste chiuderanno alla fine dell'esibizione per motivi di ordine pubblico. Rimarranno aperte le fermate circostanti: Bonola e Lampugnano sulla linea Rossa; San Siro Stadio, Segesta e Lotto sulla linea Lilla.

Per ridurre il numero di veicoli in circolazione e permettere di limitare possibili disagi ai residenti, oltre a consentire ai mezzi di soccorso di potersi spostare rapidamente, sono state individuate un'area rossa e un’area verde: l'area rossa racchiude l'ippodromo La Maura e le regole sulla mobilità saranno valide a partire dalle 7 del giorno del concerto, con accesso limitato ai residenti diretti alle proprietà, ai mezzi di soccorso, ai mezzi di pubblica utilità e a quelli di servizio all'organizzazione dell'evento, alle forze dell'ordine, ai disabili accreditati e alle persone autorizzate; l'area verde si estende a nord dell'ippodromo ed è la cosiddetta ‘area di prefiltraggio’ in cui sarà comunque assicurata la regolare circolazione per chi abita o ha attività in quartiere.

La scaletta

Non è stata resa nota in anticipo la scaletta dello show, ma stando alla recente esibizione al Primavera Sound di Barcellona, l'ordine dei brani potrebbe essere il seguente: