Piazza Duomo pazza per Fedez & friends: in 20mila al concerto gratuito

In Duomo Love-Mi: la raccolta fondi andrà in beneficenza

Quasi 20mila persone, tra giovani e famiglie, hanno gremito piazza Duomo per il concerto gratuito Love Mi, che vede il rapper Fedez come perno centrale. Molti hanno iniziato a fare capolino sotto al palco già nel primo pomeriggio, in attesa delle star come Tedua, Lazza, Tananai e Matteo Paolillo. Trenta sono stati gli artisti che si sono alternati sul palco.

Dopo le prime performance, tra cui quelle di Luigi Strangis, La Sad e Il Pagante, il pubblico ha iniziato a riscaldarsi con le esibizioni di Fred De Palma, la cantante e attrice Ana Mena e alcune delle canzoni più popolari del momento, come 'Forse morirò' di Clara. Poi, ovviamente, è stato il turno del marito di Chiara Ferragni, con il suo show e le canzoni estive.

Alle 20.15, Mara Sattei è salita sul palco con il brano 'Tasche' e l'hit del festival di Sanremo 'Duemilaminuti', mentre in seguito si sono esibiti artisti come Achille Lauro, Tony Effe, Massimo Pericolo e J-Ax.

L'evento, organizzato dal rapper milanese e inserito nel programma 'Milano è Viva' promosso dal comune, è anche quest'anno associato a una raccolta fondi per supportare l'associazione Andrea Tudisco OdV. Questa organizzazione, attiva da 26 anni, si impegna a garantire il diritto alla salute dei bambini.

Video Love-Mi/Ig