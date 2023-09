Concerto e partita, sabato da "panico" a Milano: vie chiuse e controlli sulle auto, tutti i dettagli

Più di ottantamila all'Ippodromo. Praticamente altrettanti al Meazza. Sarà un sabato da tutto esaurito in zona San Siro a Milano, che domani 23 settembre ospita Milan-Verona, calcio di inizio alle ore 15, e il Marrageddon festival, con apertura dei cancelli alle 14.30.

Per cercare di ridurre al minimo i disagi per il quartiere - che più volte ha protestato in occasione dei grandi eventi -, il comune di Milano ha approntato un piano ad hoc per la viabilità, tra chiusure, deviazioni e controlli sulle auto con polizia locale e ausiliari in strada per le verifiche sulle macchine in sosta vietata.

"In primo luogo, si ricorda a tutte le persone che si recheranno ai due eventi di preferire l’uso del trasporto pubblico e, laddove non fosse possibile, di parcheggiare il proprio veicolo esclusivamente negli stalli consentiti o nei parcheggi di interscambio di Atm: è vietato utilizzare i posti riservati ai residenti, le aree verdi, i marciapiedi, gli stalli per disabili, i passi carrai", ha sottolineato palazzo Marino in una nota.

E ancora: "Per diminuire la congestione nei quartieri, alcune vie di ingresso, come Sant'Elia e Diomede, saranno chiuse al traffico. Ai residenti del quartiere QT8 è suggerito l'accesso da piazza Stuparich, via Salmoiraghi. Ai residenti del quartiere Gallaratese che provengono dalle autostrade a A4, A8, A9 si consiglia di utilizzare l'uscita viale Certosa e proseguire per viale Certosa, piazzale Cimitero Maggiore, via Gallarate, via Bolla. Per chi proviene dal centro città, utilizzare la direttrice viale Certosa, piazzale Cimitero Maggiore, via Gallarate, via Bolla. Per chi proviene dalle autostrade A1 e A50, utilizzare l'uscita Molino Dorino e proseguire per via Cilea. Ai residenti del quartiere Trenno è consigliato l'ingresso da via Novara, cascina Bellaria".

"Per raggiungere il concerto all’Ippodromo La Maura con i mezzi pubblici, è suggerita la linea M1, fermate Bonola, Lampugnano, Uruguay", ha continuato il comune, ricordando che "per consentire il flusso in uscita dal concerto, è stato prolungato l'orario della linea metropolitana M1, della linea M5 e di alcuni parcheggi di interscambio".

"Per chi dovesse raggiungere l’Ippodromo La Maura in auto ricordiamo di utilizzare i parcheggi di interscambio Atm. Il parcheggio gratuito dedicato a ciclomotori e motocicli è situato in via Omodeo angolo via Cechov", si legge ancora nella nota di palazzo Marino. Chi invece "dovesse raggiungere lo stadio San Siro in auto è invitato a recarsi presso i parcheggi di via Tesio utilizzando l'uscita tangenziale Ovest via Novara e proseguire per via Novara, via Harar, via Tesio. Per raggiungere i parcheggi di piazzale dello Sport, via del Centauro e via degli Ottoboni si deve utilizzare la direttrice piazzale Lotto, viale Caprilli".