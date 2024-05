Caos dopo il concerto dei Metallica: tutte le falle del piano del Comune

Molte persone che non sapevano bene dove andare, a fine concerto. Anche perché la rete internet, con 80mila persone in zona, non funzionava, e quindi non si potevano recuperare informazioni sul momento. Deflusso fino almeno all'1 di notte, e anche un po' oltre. Parcheggi selvaggi nonostante la presenza della polizia locale. È la fotografia di quanto avvenuto mercoledì sera durante e dopo il concerto dei Metallica all'Ippodromo La Maura, il primo degli oltre 30 concerti estivi che si terranno a Milano nell'area tra San Siro e Lampugnano. La prova del fuoco del nuovo piano di mobilità redatto dal Comune di Milano per affrontare i disagi attesi, viste le esperienze degli anni scorsi soprattutto per quanto riguarda proprio La Maura, che i residenti continuano a ritenere totalmente inadatto a ospitare concerti.

E, mentre la band statunitense regina dell'heavy metal incantava gli spettatori (e li sorprendeva con la cover di "Acida" dei Prozac+), fuori dalla 'venue' i residenti osservavano la situazione, tra zona rossa vietata al traffico e area di pre-filtraggio teoricamente consentita (ma con la maggior parte delle strade comunque chiuse). La domanda centrale: com'è andata? Diciamolo subito: non bene, anche se qualcosa di migliore rispetto all'anno scorso si è visto. "Difficile fare peggio del 2023, ma il problema è che si tratta di un'area inadatta ai concerti", il parere più diffuso tra i residenti il giorno dopo.

Fermata M1 chiusa (ma nessuno lo ha detto)

Uno dei principali vulnus sembra sia stato la mancanza di informazioni capillari su come raggiungere fisicamente le stazioni della metropolitana, soprattutto a concerto terminato. La fermata M1 Uruguay è stata chiusa per il deflusso, nonostante fosse quella suggerita per chi aveva l'ingresso verde, ma l'informazione non è stata diffusa e così molte persone si sono recate a Uruguay a fine concerto trovando le scale sbarrate. Inutilizzabili i navigatori negli smartphone, per i problemi di connessione alla rete di cui si è detto. Insomma, qualche cartello e steward in più sarebbe stato apprezzato. "La polizia locale ha fatto un lavoro egregio. Così come il personale Atm. Così come tutti coloro che tentano di limitare i danni, purtroppo inevitabili, di una scelta fondamentalmente sbagliata compiuta dalla giunta", il commento di Enrico Fedrighini, consigliere comunale (di maggioranza) del gruppo misto.

Sosta selvaggia (nonostante i vigili)

Per il resto, si sono viste le soste selvagge (nonostante la presenza dei vigili) e le code di automobilisti alla ricerca di un posto auto nelle strade in cui era consentito circolare. Posti auto introvabili o quasi, perché occupati (ovviamente) dai residenti. A ciò si aggiungono le limitazioni di percorso per quattro linee Atm, tra cui la 64 che ha tagliato fuori dal trasporto pubblico tutti i residenti nel quartiere di Trenno. "Mentre in tutte le città d'Europa i concerti di grandi dimensioni avvengono in aree valutate come ionee sulla base di dati oggettivi, a Milano le scelte di localizzare un concerto da 80mila persone vengono decise dai privati e subite dalla giunta a danno del territorio", commenta Fedrighini.

Il piano, dunque, non sembra promosso alla prova dei fatti. All'Ippodromo La Maura ci saranno altri tre concerti quest'estate. Il primo, martedì 4 giugno, con Lana del Rey, unica data italiana per la cantautrice statunitense. Manca poco. Vedremo se il piano verrà ulteriormente rimodellato o no.