Irama e Rkomi attesi al Forum per la tappa milanese del No Stress Tour

Attesa per stasera, 6 dicembre, la tappa milanese del No Stress Tour che vedrà sul palco del Forum di Assago il duo, ormai consolidato, Irama-Rkomi. Il tour è partito lo scorso 18 novembre da Conegliano, dopo l’uscita a luglio del loro primo album in joint venture, anticipato dal singolo di successo “Hollywood”. Ancora qualche posto disponibile al Mediolanum in parterre.

Già nelle precedenti date i due si sono esibiti sulle note delle canzoni prodotte insieme e di quelle da solisti riscuotendo grandissimo successo. E sui palchi italiani finora calcati insieme una cosa l’hanno fatta intendere: la fine di No Stress Tour non significherà la fine della collaborazione tra i due cantanti nati da realtà estremamente diverse.

Irama tra i banchi di Amici di Maria De Filippi, negli anni si è dovuto “scrollare” di dosso la fama del teen idol riuscendo a trasformarsi in idolo talvolta transgenerazionale con pezzi nazional popolari e brani quasi latini o rap. Rkomi, invece, come sottolinea nelle canzoni, dalle popolari ha riscosso successo autoproducendosi e appoggiandosi a YouTube.