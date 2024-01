Ornella Vanoni annuncia il concerto evento a Milano

Concerto evento di Ornella Vanoni al Teatro Arcimboldi di Milano il 28 aprile. Lo show, dal titolo “Senza fine”, è stato organizzato per per celebrare la carriere di una delle voci femminili più amate della musica italiana che conta oltre 55 milioni di dischi venduti nel mondo.

L’artista, che il 4 maggio parteciperà anche al concerto a Verona “Una nessuna centomila”, porterà sul palco i grandi successi degli anni passati e i brani del nuovo album “Calma rivoluzionaria”.

I biglietti per la tappa al Teatro Arcimboldi non sono ancora in vendita.