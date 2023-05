Concerto Radio Italia live a Milano: tutti i cantanti, chi ci sarà sul palco

La musica italiana invade piazza Duomo. È quasi tutto pronto per il concerto di Radio Italia live, il grande appuntamento - completamente gratuito - che ogni anno porta spettacolo nella piazza simbolo di Milano, sotto la Madonnina. Quest'anno l'appuntamento è per sabato 20 maggio, con inizio della festa fissato per le ore 20.40.

A fare gli onori di casa, per il decimo anno consecutivo, saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre nel backstage a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la conduttrice Manola Moslehi. Ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà invece la conduttrice Daniela Cappelletti.

Ma chi ci sarà sul palco? Quali sono i cantanti che si esibiranno al concerto di Radio Italia live a Milano? Il cast è stato svelato nei giorni scorsi: sotto la Madonnina canteranno Achille Lauro, Articolo 31, Colapesce Dimartino, Elodie, Tiziano Ferro, Lazza, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Eros Ramazzotti, Tananai.

Gli artisti saranno dieci e si esibiranno ognuno in un mini concerto - perché ha svelato Mario Violanti, editore e presidente Radio Italia - il format storico prevede che ognuno canti tre canzoni.