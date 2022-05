Concerto Radio Italia in Duomo: come arrivare. Metro fino a tarda notte, tram deviati

Milano e Atm si preparano al concertone di Radio Italia in piazza Duomo. L'azienda milanese dei trasporti ha infatti messo a punto il proprio piano per permettere agli spettatori di raggiungere, sabato sera, la Cattedrale per godersi lo spettacolo musicale dal vivo.

"Le linee M1 e M3 sono potenziate e chiudono più tardi. I treni della M1 in viaggio dopo il normale orario fanno capolinea a Molino Dorino e non a Rho Fieramilano. Gli ultimi treni partono dalle stazioni del centro intorno all’1:10 circa", si legge in una nota di Atm.

Queste le ultime partenze:

M1

dal centro per Rho Fieramilano ore 00:13

dal centro per Bisceglie ore 1:10

dal centro per Molino Dorino ore 1:20

dal centro per Sesto FS ore 1:13

M3

dal centro per Comasina ore 1:10

dal centro per San Donato ore 1:11

A partire dalle 14 fino a termine servizio, invece, i treni M1 e M3 saltano la fermata di Duomo, chiusa su disposizione delle autorità di pubblica sicurezza. "Per cambiare linea - il consiglio di Atm - usate le stazioni di Centrale, Loreto o Cadorna", mentre per raggiungere piazza del Duomo "scendete alle stazioni vicine di Cordusio, San Babila, Montenapoleone o Missori". I parcheggi di Molino Dorino, Lampugnano, Bisceglie, Maciachini e San Donato prolungano l’orario di apertura fino alle 2 di notte.

I tram deviati

"A partire dalle ore 13 circa - ha segnalato Atm - i tram delle linee 2, 3, 12, 14, 16 e 19 sono deviati e le vetture potrebbero essere rallentate".

Tram 2

Nelle due direzioni devia tra corso Colombo (Porta Genova M2) e via Farini. Passa da viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, viale San Michele del Carso, Conciliazione M1, via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Pagano, Arco della Pace, corso Sempione, via Procaccini e Monumentale M5. Non passa per corso Genova, via Correnti, via Torino, Duomo, Cordusio, Lanza e viale Montello.

Tram 3

Fa servizio tra Gratosoglio e piazza 24 Maggio. Non passa da corso di Porta Ticinese, via Torino e Duomo.

Tram 12

Fa servizio tra Roserio-Cairoli M1 (via Cusani) e Molise-Missori M3. Non ferma a Cordusio e Duomo.

Tram 14

Fa servizio nelle tratte Lorenteggio-Cantore (Porta Genova M2) e Cimitero Maggiore-Cairoli M1 (via Cusani). Non passa da corso Genova, via Correnti, via Torino, Duomo e Cordusio.

Tram 16

Fa servizio nelle tratte San Siro M5-Duomo (via Cantù) e Monte Velino-Missori M3.

Tram 19

Non fa le fermate tra piazza Virgilio e largo Augusto. È in servizio sulle tratte:

Lambrate-largo Augusto. Da qui svolta e termina in Fontana (con linea 27)

Castelli-piazza Virgilio. Da qui devia fino a Cairoli M1 passando da Cadorna.