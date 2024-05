Concerto Radio Italia in Duomo: come avere i biglietti gratis

La grande musica è pronta a invadere piazza Duomo. Ma con una novità. Quest'anno, infatti, per assistere al concertone di Radio Italia live - in programma per il 15 maggio - gli spettatori dovranno registrarsi e accreditarsi sulla piattaforma Ticketone.

"Si comunica che, su disposizioni di gestione dell’ordine pubblico, l’accesso in Piazza Duomo a Milano, in occasione di Radio Italia Live - Il Concerto mercoledì 15 maggio, avverrà come segue: per assistere allo spettacolo sarà necessario accreditarsi sul sito radioitalia.it, cliccando nella sezione dedicata “Richiesta accrediti” e seguendo le istruzioni", ha fatto sapere Radio Italia in una nota. Lo spettacolo è comunque totalmente gratuito, ma i fan dovranno "acquistare" il titolo di accesso per ragioni di ordine pubblico. Il concerto inizierà alle 20.40 e gli spettatori dovranno entrare nell'area in Duomo entro le 18.30.

Sul palco è attesa una parata di artisti: dalla vincitrice del Festival di Sanremo, Angelina Mango, ai suoi colleghi 'sanremesi' Alessandra Amoroso, Annalisa, Emma, Gazzelle, Geolier, Ghali, Mahmood, The Kolors, fino a Gianna Nannini, Noemi e Ultimo.

Gli artisti si esibiranno accompagnati dalla Radio Italia Live Orchestra diretta dal maestro Bruno Santori. Tante le novità di questa edizione: la conduzione sarà affidata alle voci di Radio Italia Giuditta Arecco, Daniela Cappelletti, Marco Falivelli, Mauro Marino, Manola Moslehi e Paoletta.