Concerto Radio Italia a Milano: da Blanco a Marracash, i cantanti che saranno sul palco

La grande musica torna in piazza Duomo a Milano. Dopo due anni di stop a causa del covid, quest'anno sotto la Madonnina ci sarà di nuovo l'appuntamento con il concerto di Radio Italia live, l'appuntamento diventato negli ultimi anni una vera e propria tradizione nel capoluogo meneghino.

La data cerchiata sul calendario è quella di sabato 21 maggio 2022, con inizio alle ore 20.30. "Sarà l’occasione, per il pubblico, di rivivere momenti indimenticabili di spensieratezza e pura gioia e, per gli artisti, di tornare ad esibirsi di fronte ad una platea entusiasta", promettono da Radio Italia.

A condurre la serata saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre nel backstage, a raccogliere le emozioni degli artisti, ci sarà la speaker Manola Moslehi e ad intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà la speaker Daniela Cappelletti. La sigla iniziale del concerto sarà eseguita dal vivo, come nelle edizioni precedenti, da Saturnino.

Lunedì proprio Radio Italia ha svelato i nomi dei cantanti che saliranno sul palco in Duomo: si va dal vincitore dell'ultimo Sanremo, Blanco, al rapper milanese Marracash, passando per Alessandra Amoroso, Elodie, Elisa, Coez, Francesco Gabbani. E ancora: Ghali - anche lui gioca in casa -, Irama, Marco Mengoni, Gianni Morandi, Pinguini Tattici nucleari, Rkomi, Sangiovanni e Ultimo.