Cantanti, divieti e modifiche alla metro: Milano aspetta il concerto di Radio Italia in Duomo

Mezzi deviati, folla, divieti e soprattutto musica: è tutto pronto per il concerto gratuito di Radio Italia Live in piazza Duomo a Milano. Il concerto è il più grande evento gratis di musica live in Italia comincerà sabato 20 maggio, alle 20.40.

Concerto in piazza Duomo: i divieti imposti dal Comune

Per l’occasione, considerando il grande afflusso di persone sulla piazza e nelle vie circostanti e con l’obiettivo di far svolgere l’evento in sicurezza e senza disagi, l’Amministrazione comunale ha emanato un’ordinanza che prevede - dalle 8 di sabato 20 maggio alle 3 di domenica 21 maggio - il divieto di introdurre o vendere in piazza Duomo e nelle vie limitrofe nel raggio di 200 metri bottiglie o altri contenitori in vetro, bottiglie in plastica chiuse con tappo e lattine. Vietata anche l’introduzione di aste per selfie, petardi, fuochi d’artificio e simili, spray con sostanze urticanti.

L’ordinanza vieta anche la vendita e il consumo di superalcolici all’esterno degli esercizi pubblici e il commercio in forma itinerante (street food). È consentita invece agli esercizi commerciali la vendita di bevande alla spina, purché in contenitori di plastica o carta, così come la consumazione in contenitori di vetro e di superalcolici all’interno dei locali con servizio al tavolo.



Inoltre, dalle ore 12 di sabato 20 alle ore 2 di domenica 21 maggio, è vietato il transito a qualsiasi veicolo nelle seguenti vie: Silvio Pellico, Cattaneo, Mengoni, Orefici, Cantù, Hugo, Torino - nel tratto compreso tra via dell'Unione e piazza Duomo -, Spadari, Mazzini. Dal divieto sono esclusi i veicoli dei residenti, di chi deve raggiungere il proprio box o il proprio hotel (purché munito di prenotazione) situato all'interno dell'area interessata, i veicoli adibiti al trasporto persone con disabilità, i veicoli di emergenza, soccorso, forze dell'ordine o degli organizzatori dell'evento muniti di pass.

Sempre negli stessi orari è altresì vietata la sosta in via Mengoni, Pecorari, Rastrelli, piazza Diaz - nel tratto compreso tra via Rastrelli e Giardino -. Infine in piazza Duomo è vietato il transito a tutti i veicoli di lunghezza superiore a 5 metri.

L'elenco dei cantanti per il concerto di Radio Italia

Il cast del concerto sarà stellare: Achille Lauro, Articolo 31, Colapesce Dimartino, Elodie, Tiziano Ferro, Lazza, Madame, Pinguini Tattici Nucleari, Eros Ramazzotti, Tananai. I cantanti presenti faranno tre canzoni ciascuno. A fare gli onori di casa, per il decimo anno consecutivo, saranno Luca Bizzarri e Paolo Kessisoglu, mentre nel backstage a raccogliere le emozioni degli artisti ci sarà la conduttrice Manola Moslehi. A intercettare l’entusiasmo del pubblico sarà invece la conduttrice Daniela Cappelletti.

I mezzi deviati e le modifiche alla metro per il concerto

Per quanto riguarda il trasporto pubblico, Atm ha previsto modifiche del servizio e l’orario prolungato delle linee della metropolitana M1 e M3. Dalle 11.30 fino al termine del servizio, i treni di M1 e M3 salteranno la fermata Duomo e i tram delle linee 2, 12, 14, 15, 16 e 19 saranno deviati. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.atm.it

Per permettere ai partecipanti di spostarsi con i mezzi pubblici, "dopo il normale orario di chiusura, M1 resta in servizio tra Sesto FS e Molino Dorino/Bisceglie", ha fatto sapere l'azienda di Foro Bonaparte. Orario prolungato anche la linea gialla M3, che "resta in servizio sull’intera tratta San Donato-Comasina".

M1: queste le ultime partenze dal centro

per Rho Fieramilano ore 00:13

per Bisceglie ore 1:10

per Molino Dorino ore 1:20

per Sesto FS ore 1:13

M3: queste le ultime partenze dal centro

per Comasina ore 1:10

per San Donato ore 1:11

Dalle 11.30, però, la fermata Duomo sarà chiusa per motivi di ordine pubblico sia sulla rossa che sulla gialla. Deviate anche sei linee Atm.

I parcheggi di Lampugnano, Bisceglie, Famagosta, Gobba, San Donato e Maciachini restano invece aperti fino alle 2 di notte.

Concerto in piazza Duomo: tram deviati e Duomo chiusa

Dalle 11:30 cambierà il servizio di alcuni tram e chiuderemo la stazione di Duomo. Qui sotto trovate tutte le informazioni.

Tram 2

Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra corso Colombo/Cantore e Lanza. Passa da viale Coni Zugna, piazzale Aquileia, viale San Michele del Carso, Conciliazione, via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Monti, via Boccaccio, Foro Buonaparte, Cadorna e Cairoli.

Tram 12

Fa servizio tra Roserio-Cairoli M1 (via Cusani) e Molise-Missori M3. Non ferma a Cordusio e Duomo.

Tram 14

Fa servizio nelle tratte Lorenteggio-Cantore (Porta Genova M2) e Cimitero Maggiore-Cairoli M1 (via Cusani). Non passa da corso Genova, via Correnti, via Torino, Duomo e Cordusio.

Tram 15

Fa servizio come al solito tra Rozzano e Missori. Da qui devia fino a piazza Fontana, dove fa capolinea. Non ferma a Duomo.

Tram 16

Fa servizio nelle tratte Monte Velino-Missori M3 e San Siro Stadio-piazzale Baracca (corso Vercelli). Da qui, svolta in via Ariosto, largo Quinto Alpini, via Monti e fa capolinea in piazza 6 Febbraio.

Tram 19

Nelle due direzioni, devia e salta le fermate tra via Bixio/viale Piave e piazza Virgilio. Passa da viale V. Veneto, Repubblica, Turati, via Manzoni, Cordusio, via Cusani, Cairoli, Foro Buonaparte, Cadorna e via Boccaccio.

Dopo le 11:30 chiude la stazione Duomo