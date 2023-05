Come andare al concerto di Radio Italia in Duomo coi mezzi Atm (che chiudono più tardi)

Straordinari sabato 20 maggio per i mezzi Atm a Milano, dove è in programma il concertone di Radio Italia in piazza Duomo. Proprio per permettere ai partecipanti di spostarsi con i mezzi pubblici, "dopo il normale orario di chiusura, M1 resta in servizio tra Sesto FS e Molino Dorino/Bisceglie", ha fatto sapere l'azienda di Foro Bonaparte. Orario prolungato anche la linea gialla M3, che "resta in servizio sull’intera tratta San Donato-Comasina".

M1: queste le ultime partenze dal centro

per Rho Fieramilano ore 00:13

per Bisceglie ore 1:10

per Molino Dorino ore 1:20

per Sesto FS ore 1:13

M3: queste le ultime partenze dal centro

per Comasina ore 1:10

per San Donato ore 1:11

Dalle 11.30, però, la fermata Duomo sarà chiusa per motivi di ordine pubblico sia sulla rossa che sulla gialla. Deviate anche sei linee Atm.

I parcheggi di Lampugnano, Bisceglie, Famagosta, Gobba, San Donato e Maciachini restano invece aperti fino alle 2 di notte.