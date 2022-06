Perché potrebbe saltare il concerto dei Rolling Stones a San Siro

Potrebbe saltare il concerto dei Rolling Stones a San Siro di martedì 21 giugno. Il condizionale è d'obbligo ma l'incertezza c'è. Il motivo? Mick Jagger ha contratto il covid e la band ha già cancellato lo show di ieri, lunedì 13 giugno alla Johan Crujiff Arena di Amsterdam. "Siamo profondamente dispiaciuti ma la sicurezza del pubblico, degli altri musicisti e del personale del tour hanno la priorità", hanno spiegato gli Stones con una nota. Il concerto olandese, comunque, sarà riprogrammato e i biglietti resteranno validi per la nuova data.

Molto probabilmente salterà anche la data di Berna, in programma venerdì 17, mentre per l'appuntamento italiano potrebbe esserci ancora qualche speranza. Tutto dipenderà da quanto tempo impiegherà a negativizzarsi e tornare in forma il frontman 79enne del gruppo.

Il tour degli Stones (a Milano mancano da 16 anni)

Il tour che dovrebbe portare gli Stones a Milano (dove mancano da 16 anni) è iniziato la settimana scorsa all'Anfield stadium di Liverpool, città Natale dei Beatles, loro rivali negli anni d'oro del rock britannico. La tournée (Sixty tour) è la prima dopo gli anni del covid e celebra i 60 anni di attività della band che nel 2021 ha perso il suo storico batterista, Charlie Watts. La formazione è ora composta da Mick Jagger, Keith Richards, Ronnie Wood e Steve Jordan.