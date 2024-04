Due rom suoneranno sul palco della Scala di Milano

La musica rom approda alla Scala di Milano. Gennaro Spinelli e il padre Santino (in arte Alexian) si esibiranno nel Ridotto dei palchi Toscanini del prestigioso teatro meneghino il prossimo 10 aprile alle 15. Il concerto, "storico e straordinario" secondo gli organizzatori, sarà a base di musica tipica rom con brani classici e composizioni originali. Santino alla fisarmonica e Gennaro al violino si esibiranno accompagnati dalla sezione Anpi della Scala e dall'orchestra sinfonica Gioacchino Rossini di Pesaro.

Il concerto fa parte delle iniziarive per la Giornata internazionale dei rom e dei sinti, l'8 aprile, in collaborazione con l'ufficio nazionale antidiscriminazioni razziali presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. Gennaro Spinelli, oltre a fare musica, è presidente Unione della Comunità Romanés in Italia, mentre il padre Santino è commendatore dell'Ordine "al merito della Repubblica Italiana", è vicepresidente dell'Unione internazionale romaní.

Marco Bartolini, primo violino della Rossini definisce l'evento come "un concerto di importanza etnomusicologica senza pari". Bartolini con Santino Spinelli ha creato il genere etnosinfonico in cui "la musica sinfonica è inserita all'interno di quella romanì". "La musica rom è stata abilmente sfruttata dai grandi compositori europei, che vi hanno attinto dal punto di vista ritmico e melodico. Il 10 alla Scala accadrà l'inverso: per la prima volta si utilizzerà un ensemble classico per suonare musica rom", ha detto Santino Spinelli presentando l'evento durante la conferenza stampa.