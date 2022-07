Il primo concerto di Salmo a San Siro

Com'è andato il primo concerto di Salmo nello stadio San Siro di Milano? A giudicare dal volto dei fan all'uscita, molto bene. A scaldare la folla prima di lui ci aveva pensato il rapper Jacopo Lazzarini, per tutti Lazza: "Il migliore artista di quest'anno, dal vivo è diventato fortissimo e si merita di surfare con noi", lo aveva presentato sui social nel pomeriggio Salmo. "So che non è il mio concerto ma spero che presto lo sarà - ha detto Lazza dal palco - stiamo lavorando per questo".

L'esibizione di Salmo è stata preceduta dalla speciale data zero del primo luglio allo stadio Comunale di Bibione, e anticipa il nuovo tour di Salmo che tornerà live in autunno, dopo anni di stop, nei palazzetti italiani con il suo 'Flop tour', dodici date da Firenze a Torino passando per Roma, Bologna, Bari e Padova.

Giacca rossa - e poi subito torso nudo - per Salmo, accolto dal boato imponente del pubblico. Sul palco il rapper - il primo in assoluto a esibirsi da solista a San Siro - è stato accompagnato dalla band Le Carie (composta da Daniele Mungai aka Frenetik chitarrista, Jacopo Volpe batterista, Marco Azara chitarrista, Riccardo Puddu aka Verano, Davide Pavanello aka Dade bassista). Lo spettacolo di Lebonwski, come è anche noto, è iniziato con un "Prego sedetevi comodi, sta per cominciare lo show".

In scaletta i brani più significativi della sua carriera insieme alle tracce del suo ultimo disco 'Flop' pubblicato lo scorso ottobre. Blanco, Guè e Noyz Narcos, tra gli ospiti attesi. Mentre tra il pubblico c'era anche il collega Fedez, a sancire definitivamente la pace tra i due dopo le polemiche della scorsa estate per il concerto flash-mob non autorizzato di Salmo a Olbia.